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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Хуснуллин заявил о необходимости развития ипотеки на ИЖС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России для роста необходимо развитие ипотеки, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Ключевой вопрос - надо развивать ипотеку. У нас на сегодняшний день доля ипотечных кредитов от 10 до 20% в разных регионах на ИЖС, остальное все многоквартирка", - сказал он.

Он подчеркнул, что для этого принимается ряд юридических и законодательных решений.

"(...) Внесли закон о возможности строить ИЖС через счета эскроу, чтобы все-таки крупные застройщики, банки тоже в этот бизнес входили. Поэтому если мы вот этих шагов не сделаем, то у нас в 2024 - 2025 году будет не рост, а будет провал ИЖС", - заключил вице-премьер.

По данным Росстата, в октябре 2023 года в России существенно снизился месячный ввод в секторе индивидуального жилищного строительства. Из общего объема населением за второй месяц осени введено около 2 млн кв.м жилья - это на 59,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в секторе ИЖС за десять месяцев обеспечен ввод в эксплуатацию порядка 50 млн кв.м, что на 7,6% ниже результата того же отрезка 2022 года.

Марат Хуснуллин Росстат
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