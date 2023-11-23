Хуснуллин заявил о необходимости развития ипотеки на ИЖС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России для роста необходимо развитие ипотеки, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Ключевой вопрос - надо развивать ипотеку. У нас на сегодняшний день доля ипотечных кредитов от 10 до 20% в разных регионах на ИЖС, остальное все многоквартирка", - сказал он.

Он подчеркнул, что для этого принимается ряд юридических и законодательных решений.

"(...) Внесли закон о возможности строить ИЖС через счета эскроу, чтобы все-таки крупные застройщики, банки тоже в этот бизнес входили. Поэтому если мы вот этих шагов не сделаем, то у нас в 2024 - 2025 году будет не рост, а будет провал ИЖС", - заключил вице-премьер.

По данным Росстата, в октябре 2023 года в России существенно снизился месячный ввод в секторе индивидуального жилищного строительства. Из общего объема населением за второй месяц осени введено около 2 млн кв.м жилья - это на 59,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в секторе ИЖС за десять месяцев обеспечен ввод в эксплуатацию порядка 50 млн кв.м, что на 7,6% ниже результата того же отрезка 2022 года.