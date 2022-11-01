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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Herbalife сократила квартальную чистую прибыль на 30%

Компания отозвала годовой прогноз и вернула бывшего CEO Джонсона

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года производитель биодобавок Herbalife Nutrition Ltd. отчитался о сокращении чистой прибыли и выручки, отозвал годовой прогноз, а также сообщил об уходе главного исполнительного директора.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре сократилась на 30%, до $82,2 млн по сравнению с $117,4 млн за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,83 c $1,09 годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,91 в расчете на акцию против $1,21 на акцию в третьем квартале предыдущего года.

Выручка компании снизилась на 9,5%, до $1,3 млрд против $1,43 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,8 на акцию при выручке в $1,3 млрд.

Herbalife отозвала годовой прогноз, сославшись на "стремительно меняющуюся макроэкономическую обстановку, а также возросшую волатильность на рынке".

Кроме того, компания сообщила, что ее главный исполнительный директор Джон Агвуноби уходит в отставку, временно исполнять обязанности CEO будет Майкл Джонсон, который уже возглавлял компанию с 2003 по 2017 год и с 2019 года по начало 2020 года. Компания рассчитывает назначить нового CEO в следующем году.

Акции Herbalife на дополнительных торгах в понедельник подорожали на 5,7%. С начала 2022 года капитализация компании сократилась почти в два раза, до $2,32 млрд.

Herbalife США Майкл Джонсон Джон Агвуноби
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