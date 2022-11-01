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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

ЦБ на 2023г обнулит надбавки к достаточности капитала банков в обмен на ограничения в распределении прибыли

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ опубликовал проект нормативного акта, закрепляющий планы регулятора ввести послабления к расчету достаточности капитала кредитных организаций.

Соответствующий документ размещен во вторник на сайте Банка России.

Банки РФ с 2020 года должны соблюдать надбавку в размере 2,5% за поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. Таким образом, сейчас банки с универсальной лицензией должны поддерживать надбавку в размере 2,5%, а системно значимые игроки - 3,5%.

Проект предполагает обнуление этих надбавок на весь 2023 год с установлением пятилетнего графика их постепенного восстановления. Значение антициклической надбавки остается неизменным.

В качестве меры защиты от существенного сокращения капитала банков ЦБ установит предельный размер распределения прибыли в зависимости от соблюдения установленных значений надбавок.

ЦБ РФ
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