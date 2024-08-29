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ЦБ может повысить антициклическую надбавку в случае бурного роста кредитования

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Банк России может повысить антициклическую надбавку при условии бурного роста кредитования и адекватного уровня достаточности капитала банковского сектора, заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала была введена "Базелем III" для повышения устойчивости банковской системы. По сути она является буфером капитала, который накапливается в периоды ускоренного роста кредитного предложения и, соответственно, распускается в периоды экономического стресса. Решение о роспуске буфера капитала в периоды неопределенности на финансовых рынках должно способствовать поддержанию кредитной активности банков, уменьшая негативное влияние дестабилизирующих факторов на реальный сектор.

В России требования по расчету банками антициклической надбавки были введены с 1 января 2016 года, а значение национальной надбавки было установлено на уровне 0% от взвешенных по риску активов. "Базель III" указывает, что значение национальной антициклической надбавки может варьироваться от 0% до 2,5%, однако национальный орган вправе устанавливать значение надбавки выше 2,5%.

"Если Банк России сочтет, что с точки зрения адекватного уровня достаточности капитала для целей финансовой устойчивости банковской системе, действительно, показано положительное значение антициклической надбавки в условиях бурного роста кредита, то такое решение вполне может быть принято", - заявил Заботкин.

Банк России для принятия решения об установлении величины антициклической надбавки использует широкий перечень показателей. Среди них рекомендованный Базельским комитетом банковского надзора показатель кредитного гэпа и его модификации, коэффициент обслуживания долга и индикатор кредитного цикла. Остальные показатели являются вспомогательными и позволяют оценивать условия банковского кредитования физических лиц и нефинансовых организаций, рентабельность банковского сектора и способность банков покрывать убытки за счет капитала.

Алексей Заботкин Базель Банк России
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