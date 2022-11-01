Российские предприятия за 9 месяцев произвели рекордный объем крупы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев выработала 1,235 млн тонн крупы, это стало рекордным показателем, сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

В последние годы производство крупы в РФ колебалось от 1,075 млн тонн за 9 месяцев 2017 года до 1,051 млн тонн за аналогичный период 2021 года.

"Причем рекордным за 9 месяцев стало и производство риса - 373 тыс. тонн против 342 тыс. тонн годом ранее. Производство гречки стало самым высоким с 2019 года, пшена - с 2000 года", - сказала Глазунова, уточнив, что за 9 месяцев увеличилась выработка всех видов круп, за исключением овсяной. Так, гречки произведено 330 тыс. тонн против 287 тыс. тонн годом ранее, пшена - 80 тыс. тонн против 65 тыс. тонн, кукурузной крупы - 59,921 тыс. тонн против 37,235 тыс. тонн, других круп - 452 тыс. тонн против 411 тыс. тонн соответственно.

Кроме того, в январе-сентябре произведено 47,096 тыс. тонн овсяной крупы, что на 11,5% меньше, чем годом ранее (53,194 тыс. тонн), 72,509 тыс. тонн манной (на 13,2% больше), 66,848 тыс. тонн перловой (на 8,4% больше), 43,681 тыс. тонн ячневой (на 5,8% больше), 161,593 тыс. тонн других круп (на 5,5% больше).

Глазунова также сообщила, что в сентябре 2022 года производство круп в целом и всех их основных видов выросло до 140,969 тыс. тонн против 109,039 тыс. тонн в августе. К сентябрю прошлого года общее производство круп было немногим выше (140,726 тыс. тонн в сентябре 2021 года).

"Наиболее резко в процентном отношении - на 57,1%, до 38,405 тыс. тонн - увеличилась выработка гречневой крупы после заметного сокращения в августе", - уточнила она. Производство манной крупы выросло до 8,239 тыс. тонн с 6,999 тыс. тонн в августе, овсяной - до 7,411 тыс. тонн с 5,417 тыс. тонн, перловой - до 8,484 тыс. тонн с 6,029 тыс. тонн соответственно.

В то же время производство кукурузной крупы в сентябре снизилось до 7,338 тыс. тонн с 7,813 тыс. тонн в августе.