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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Нефтеперерабатывающая Phillips 66 увеличила квартальную прибыль в 13,4 раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, нарастила чистую прибыль в 13,4 раза, до $5,39 млрд, или $11,16 в расчете на акцию, с $402 млн, или 91 цента на акцию.

Скорректированная прибыль компании составила $6,46 на акцию и превысила консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $5,05 на акцию.

Компания отметила, что росту показателей во многом способствовало ограничение глобальных поставок топлива, в результате чего вырос спрос на продукцию, производимую на внутреннем рынке.

Phillips 66 в минувшем квартале направила $694 млн на обратный выкуп акций. С начала года компания потратила на buyback $1,2 млрд, отмечается в отчетности.

С начала 2022 года капитализация Phillips 66 выросла на 44%, до $50,13 млрд.

Phillips 66 США
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