Нефтеперерабатывающая Phillips 66 во II квартале снизила чистую прибыль на 46%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтеперерабатывающая Phillips 66 во втором квартале снизила чистую прибыль на 46% - до $1,7 млрд по сравнению с $3,2 млрд годом ранее, говорится в отчетности компании.

В расчете на акцию чистая прибыль уменьшилась до $3,72 с $6,53, прибыль без учета разовых факторов - до $3,87 с $6,77.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных Refinitiv, для скорректированной прибыли составлял $3,56 на акцию.

За прошедший квартал Phillips 66 вернула акционерам почти $1,8 млрд за счет выплаты дивидендов (на $474 млн) и выкупа акций (на $1,3 млрд).

За последние три месяца капитализация Phillips 66 выросла на 15,8% (до $51,4 млрд).