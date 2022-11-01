Индекс промактивности в США в октябре обновил минимум с середины 2020 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

При этом эксперты ожидали в среднем снижения до 50 пунктов, сообщает Trading Economics.

Подындекс цен производителей упал в прошлом месяце до 46,6 с 51,7 пункта в сентябре, индикатор запасов - до 50,9 с 53 пунктов.

Тем временем индикатор занятости увеличился до 50 пункта с 48,7 пункта, новых заказов - до 49,2 пункта с 47,1 пункта, производства - до 50,6 с 50,4 пункта.

"Многие участники опроса начали отказываться от приема на работу новых сотрудников или сокращать штат на фоне увеличения неопределенности в плане среднесрочных и долгосрочных прогнозов спроса", - отметил председатель ISM Тимоти Фьоре.