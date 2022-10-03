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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Индекс промактивности в США в сентябре опустился минимума с мая 2020 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 50,9 пункта с 52,8 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Это минимальный уровень с мая 2020 года. При этом эксперты ожидали в среднем снижения до 52,2 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце опустился до 47,1 пункта с 51,3 пункта в августе, цен производителей - до 51,7 с 52,5 пункта, производства - вырос до 50,6 с 50,4 пункта.

Индикатор занятости уменьшился до 48,7 пункта с 54,2 пункта, запасов - увеличился до 55,5 с 53,1 пункта.

ISM Manufacturing США
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