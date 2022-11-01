Минфин РФ 2 ноября проведет безлимитные аукционы по размещению ОФЗ трех видов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 2 ноября проведет безлимитные аукционы по продаже гособлигаций всех трех видов: ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию, 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию). Доступный для размещения остаток - 280,74 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ). Выпуск является относительно новым, поэтому доступный для размещения остаток составляет 351,42 млрд рублей.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Доступный для размещения объем - 177,46 млрд рублей.