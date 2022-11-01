Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минфин РФ 2 ноября проведет безлимитные аукционы по размещению ОФЗ трех видов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 2 ноября проведет безлимитные аукционы по продаже гособлигаций всех трех видов: ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию, 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию). Доступный для размещения остаток - 280,74 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ). Выпуск является относительно новым, поэтому доступный для размещения остаток составляет 351,42 млрд рублей.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Доступный для размещения объем - 177,46 млрд рублей.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Twitter решил поднять цену платной подписки Twitter Blue и изменить ее условия

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

Золото подорожало на 1% после снижения по итогам седьмого месяца подряд

Структура Hyundai получила разрешение на строительство в Петербурге

Структура Hyundai получила разрешение на строительство в Петербурге

Британский министр призвал усилить меры против экономической миграции в страну

Британский министр призвал усилить меры против экономической миграции в страну

В АТОР сообщили о возможности оплачивать экскурсии в Турции российскими картами

РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран

РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран

Johnson & Johnson покупает Abiomed, оценив компанию в $16,6 млрд

Маск распустил совет директоров Twitter

Маск распустил совет директоров Twitter
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });