Минфин РФ разместил большой объем "длинных" ОФЗ-ПД, дав заметную премию в доходности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России разместило на первом аукционе "длинные" ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года на сумму почти 47,5 млрд рублей, дав инвесторам заметную премию к процентным ставкам вторичного рынка.

По данным Минфина, размещенный объем четырнадцатилетнего выпуска ОФЗ-ПД серии 26240 на аукционе составил 47,499 млрд рублей по номиналу при общем спросе 132,713 млрд рублей. Выручка от размещения составила 36,669 млрд рублей. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе составила 75,7043% от номинала, что соответствует доходности 10,62% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 74,092% от номинала, что соответствует доходности 10,9% годовых.

При этом на вторичном рынке в период проведения аукциона доходность данного выпуска колебалась в диапазоне 10,08-10,09% годовых. Таким образом, размещение прошло с заметной премией (53-82 базисных пункта) в доходности к вторичному рынку. После состоявшегося аукциона котировки ОФЗ-ПД 26240 на "вторичке" заметно снизились, а их процентные ставки достигли 10,44% годовых.

"После возобновления торгов ОФЗ 21 марта 2022 года активность инвесторов и объемы торгов на вторичном рынке ОФЗ значительно снизились. С целью активизации вторичного рынка ОФЗ и максимизации объема привлечения на аукционе 2 ноября 2022 года по размещению 15-летнего выпуска ОФЗ-ПД принято решение установить цену отсечения на уровне, где был предъявлен значительный объем спроса инвесторов. Была предложена премия по доходности ОФЗ-ПД, позволяющая максимизировать объем привлечения, что оправдано для одного из наиболее долгосрочных из имеющихся долговых инструментов с фиксированным доходом в условиях низкой ликвидности долгового рынка и повышенных инфляционных ожиданий со стороны инвесторов", - прокомментировал итоги аукциона Минфин.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).