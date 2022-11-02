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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON объявил, что начал проведение конкурентной продажи ПАО "Вымпелком".

VEON принадлежит 100% российского телеком-оператора.

Сейчас холдинг изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

Информация о потенциальных покупателях и другие подробности в сообщении не приводятся.

Слухи о возможной продаже российской "дочки" VEON появлялись последние несколько лет. Последний раз СМИ писали об этом в начале октября этого года: тогда источники "Известий" говорили, что такой вопрос только обсуждался, но никаких конкретных действий VEON не предпринимал. Помимо продажи различным российским структурам возможна передача актива заслуживающей доверия отечественной компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определенного срока.

По данным VEON, за II квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) "Вымпелком" в периметре VEON уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).

VEON Вымпелком
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