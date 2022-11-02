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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Акции VEON подорожали более чем на 20% на новости о продаже "Вымпелкома"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Котировки VEON утром в среду подскочили более чем на 20% на "Московской бирже" на заявлении телекоммуникационного холдинга о начале проведения конкурентной продажи ПАО "Вымпелком" (VEON принадлежит 100% российского телеком-оператора).

К 10:36 на "Мосбирже" акции VEON дорожали на +20,2% до 27,1 рубля, объем торгов превысил 9,125 млн рублей.

VEON сообщил, что изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. Информация о потенциальных покупателях и другие подробности в сообщении не приводятся.

Слухи о возможной продаже российской "дочки" появлялись последние несколько лет.

По данным VEON, за II квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) "Вымпелком" в периметре VEON уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).

VEON Вымпелком Мосбиржа
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