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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Квартальная выручка Polymetal снизилась на 13% при росте производства на 7%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года выручка Polymetal снизилась на 13% в годовом измерении, до $714 млн при росте производства на 7%, до 490 тысяч унций в золотом эквиваленте.

Рост производства компания объяснила вкладом Нежданинского месторождения, которое компенсировало снижение производства на Майском (в связи с длительной отгрузкой концентрата сторонним покупателям) и на Кызыле (в связи с низкими содержаниями).

Выручка компании за девять месяцев 2022 года упала на 16%, до $1,762 млрд. Негативная динамика стала результатом накопления запасов готовой продукции, а также более низких цен на металлы.

За 9 месяцев на российских предприятиях Polymetal было накоплено 198 тысяч унций запасов готовой продукции (кварталом ранее было 130 тысяч унций).

"В конце III квартала в полной мере возобновились экспортные продажи, и руководство группы ожидает, что разрыв между производством и продажами будет устранен до конца года", - говорится в пресс-релизе.

"Компания успешно перестроила каналы сбыта и приступила к реализации накопленных запасов. В IV квартале мы ожидаем значительный положительный денежный поток", - заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

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Polymetal Виталий Несис Нежданинское месторождение
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