Polymetal раскрыл прогнозы денежных затрат на унцию на 2023 год

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Polymetal прогнозирует на 2023 год денежные затраты (TCC) в диапазоне $950-1000, совокупные денежные затраты (AISC) - $1300-1400 на унцию золотого эквивалента, сообщила компания.

Издержки за 2022 год Polymetal пока не раскрыл, но ожидает, что они не превысят прогнозные значения $900-1000 и $1300-1400 соответственно. Капитальные затраты, как ожидается, также не превысят план в размере $725-775 млн.

Небольшой рост затрат в 2023 году по сравнению с 2022 годом связан в основном с внутренней инфляцией, укреплением рубля и увеличением налога на добычу полезных ископаемых в Казахстане, отмечает Polymetal.

Компания подтверждает годовой производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента. Это соответствует прогнозу на 2022 год, хотя незначительно, в пределах 1%, уступает фактическому результату.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).