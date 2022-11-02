Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, часть игроков фиксирует прибыль в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США.

Индекс МосБиржи за первую минуту торгов подрос на 0,1%, до 2176,19 пункта. Индекс РТС просел на 0,4%, до 1114,01 пункта на фоне ослабления рубля. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,6%.

Доллар подорожал на 30 копеек, до 61,54 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Производство Polymetal в III квартале выросло на 7% г/г (до 490 тысяч унций), выручка упала на 13% (до $714 млн), сообщается в отчете компании.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду позитивный. Китайские активы растут на обещаниях властей дальнейших реформ, а также на слухах о смягчении подхода к политике "нулевой терпимости" COVID-19. Нефть дорожает на росте геополитических рисков на Ближнем Востоке и сокращении запасов в США.

То есть, можно говорить о позитивных векторах для российского рынка акций, который пока испытывал проблемы с прохождением сильных уровней сопротивления. Дорожающая нефть и металлы также могут помочь рублю с дальнейшим укреплением. Между тем, активность на рынке будет ниже обычного из-за неопределённости с предстоящим решением и риторикой ФРС США, полагает аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает сокращение активности торгов на рынке акций РФ, что может быть связано с окончанием активных покупок на деньги от поступивших дивидендов "Газпрома". Динамика рынка до конца недели будет зависеть от новостного фона. В случае появления негативных триггеров вероятен разворот с коррекцией индекса МосБиржи к отметкам 1900-2100 пунктов в течение месяца. В свою очередь, хорошие новости, напротив, могут способствовать росту рынка в диапазон 2200-2400 пунктов.

В среду новостной фон остается спокойным, торговая активность останется ниже средней, индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2150-2200 пунктов, полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне просели на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq после сильных статданных, повысивших вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее. Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

Тем временем количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось в сентябре на 437 тыс., до 10,717 млн по сравнению с 10,28 млн в августе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10 млн, отмечает Trading Economics.

Данные о хорошем состоянии американской экономики поставили под угрозу надежды рынка на то, что Федрезерв сигнализирует о вероятности замедления темпов подъема ставки, отмечает MarketWatch.

Также участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных американских компаний. По состоянию на понедельник свои отчетности обнародовали 268 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и 73% из них превысили ожидания аналитиков по показателю прибыли на акцию, свидетельствуют данные Refinitiv.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Заседание Федрезерва завершится вечером 2 ноября. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на данных API о снижении запасов в США. К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 1%, до $95,56 за баррель (+2% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до $89,39 за баррель (+2,1% во вторник).

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее. Минэнерго США опубликует свои данные о запасах позднее в среду.

Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия опасается атак Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть.