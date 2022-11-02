Совфед одобрил перенос решения вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон, который переносит на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанк бывшего СССР, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 года.

Закон продлевает с 1 января 2025 года до 1 января 2026 года начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который в свою очередь предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке б.СССР.

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан России. Действие данного закона приостанавливается депутатами каждый год, начиная с 2003 года, в связи с отсутствием источников финансового обеспечения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случае вступления закона в силу из бюджета РФ гражданам, в качестве полной компенсации, должно быть выплачено в 2023 году - 62,7 трлн рублей, в 2024 году - 65,6 трлн рублей, в 2025 году - 68,2 трлн рублей.

"Понятно, что это превышает значительно, ну, примерно в два раза весь объём федерального бюджета, и такая выплата быть не может. Поэтому правительство просит вас приостановить действие данного законопроекта на весь бюджетный период", - пояснил ранее при обсуждении документа в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.