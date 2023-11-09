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Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 г. в Сбербанке СССР, а также вкладов в организации госстрахования, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 г.

В РоссииПеренос вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР прошел I чтениеЧитать подробнее

Принятый депутатами в четверг закон продлевает с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, в свою очередь, предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР.

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан России. Действие данного закона приостанавливается депутатами каждый год начиная с 2003 года в связи с отсутствием источников финансового обеспечения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случае вступления закона в силу из бюджета РФ гражданам в качестве полной компенсации должно быть выплачено в 2025 году 61,8 трлн рублей, в 2025 году - 64,2 трлн рублей, в 2026 году - 66,8 трлн рублей.

Ранее при обсуждении аналогичных законопроектов в Госдуме комитетом по финансовому рынку ставился вопрос о внесении в парламент проекта закона, который должен был бы полностью урегулировать вопрос обязательств по вкладам в Сбербанке СССР.

СССР Сбербанк Госдума
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