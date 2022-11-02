Минфин разместил ОФЗ почти на 167 млрд руб. и перевыполнил квартальный план в 2,6 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 2 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 166,976 млрд рублей по номиналу, немного не дотянув до объемов предыдущей недели (177,553 млрд рублей). При этом ведомство перевыполнило план размещений гособлигаций на четвертый квартал этого года более чем в 2,6 раза.

На первом аукционе Минфин разместил "длинные" ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму почти 47,5 млрд рублей, дав инвесторам заметную премию к процентным ставкам вторичного рынка. По данным Минфина, размещенный объем ОФЗ-26240 с погашением 30 июля 2036 года на аукционе составил 47,499 млрд рублей по номиналу при общем спросе 132,713 млрд рублей. Выручка от размещения - 36,669 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 75,7043% от номинала, что соответствует доходности 10,62% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 74,092% от номинала, что соответствует доходности 10,9% годовых.

При этом на вторичном рынке в период проведения аукциона доходность данного выпуска колебалась в диапазоне 10,08-10,09% годовых. Таким образом, размещение прошло с заметной премией (53-82 базисных пункта) в доходности к вторичному рынку. После состоявшегося аукциона котировки ОФЗ-ПД 26240 на "вторичке" заметно снизились, а их процентные ставки превысили 10,4% годовых.

"После возобновления торгов ОФЗ 21 марта 2022 года активность инвесторов и объемы торгов на вторичном рынке ОФЗ значительно снизились. С целью активизации вторичного рынка ОФЗ и максимизации объема привлечения на аукционе 2 ноября 2022 года по размещению 15-летнего выпуска ОФЗ-ПД принято решение установить цену отсечения на уровне, где был предъявлен значительный объем спроса инвесторов. Была предложена премия по доходности ОФЗ-ПД, позволяющая максимизировать объем привлечения, что оправдано для одного из наиболее долгосрочных из имеющихся долговых инструментов с фиксированным доходом в условиях низкой ликвидности долгового рынка и повышенных инфляционных ожиданий со стороны инвесторов", - прокомментировал итоги аукциона Минфин.

На втором аукционе, состоявшемся 2 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на общую сумму 108,424 млрд рублей по номиналу при спросе 173,991 млрд рублей. Выручка от аукциона - 105,707 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,1788% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 97,04% от номинала.

На третьем аукционе были размещены "инфляционные" бумаги на общую сумму 11,053 млрд рублей по номиналу при спросе 19,198 млрд рублей. Выручка от аукциона - 10,364 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,4793% от номинала, что соответствует доходности 3,34% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,32% от номинала, что соответствует доходности 3,36% годовых.

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие две недели, были размещены ОФЗ на общую сумму 227,553 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня (19 и 26 октября, 2 ноября) смог привлечь 394,53 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет – на 30 млрд рублей.