Рубль завершил торги снижением к доллару и евро в ожидании значимых новостных поводов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепились на "Московской бирже" по итогам среды, рубль упал к бивалютной корзине в ожидании значимых новостных поводов.

Курс доллара составил 61,8 руб.в 19:00, что на 56,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,12 руб., подорожав на 38,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,15 копейки - до 61,5 рубля. Курс китайского юаня повысился к окончанию дня на 1,7 копейки - до 8,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и евро по итогам торгов среды. Участники рынка ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в 21:00 МСК. Предполагается, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 3,75-4%.

Большинство трейдеров не сомневается, что ставка будет повышена именно на 75 б.п. четвертый раз подряд, и их основное внимание сфокусировано на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики, пишет The Wall Street Journal.

До июня текущего года ФРС не поднимала ставку на 75 б.п. с 1994 года. Сигналы сохранения устойчивого инфляционного давления требуют от американского ЦБ продолжать подъем ставки, однако некоторые из его руководителей уже дали понять, что считают необходимым замедлить темпы повышения и оценить экономические последствия ранее принятых мер.

Участники рынка продолжают анализировать последние статданные по американской экономике, которые оказались лучше прогнозов, что увеличило вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и вслед за этим снизило интерес инвесторов к риску.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, показали обнародованные во вторник данные Института управления поставками (ISM).

Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

Тем временем количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось в сентябре на 437 тыс., до 10,717 млн по сравнению с 10,28 млн в августе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10 млн, отмечает Trading Economics.

Размещение ОФЗ

Министерство финансов России 2 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 166,976 млрд рублей по номиналу, немного не дотянув до объемов предыдущей недели (177,553 млрд рублей).

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие две недели, были размещены ОФЗ на общую сумму 227,553 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня (19 и 26 октября, 2 ноября) смог привлечь 394,53 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.

Британские санкции

Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России - отныне не разрешается ввоз в страну изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах, сообщается в среду на сайте правительства Великобритании. "Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из России", - сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Великобритания запретила импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением случаев их ввоза и вывоза в целях персонального использования.

Великобритания ввела запрет на импорт золота из России 21 июля.

Также Лондон ввел санкции против четырех российских бизнесменов - основателей группы Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, а также гендиректора татарстанского АО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.

Активы новых фигурантов санкционного списка подлежат заморозке, им запрещен въезд в страну, говорится в сообщении британского правительства.

Нефть

Цены на нефть прибавляют примерно полпроцента в ходе торгов в среду после выхода еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $96,28 за баррель, что на 1,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,05%, до $90,18 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее.

Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия не исключает атаки Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона.

Прогноз для энергетического рынка остается неопределенным на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики, пишет Trading Economics. Трейдеры опасаются, что повышение ключевых ставок в конечном итоге приведет к рецессии в развитых экономиках, что, в свою очередь, окажет давление на спрос.

Инвесторы ждут итогов ноябрьского заседания ФРС США, которые будут подведены в 21:00 по московскому времени в среду.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта в среду понизилась к доллару и евро, при этом курс американской валюты продолжает оставаться в диапазоне 61-62 руб., в котором пара "доллар-рубль" удерживается уже на протяжении седьмого торгового дня подряд. "Минфин РФ в среду разместил ОФЗ почти на 167 млрд руб. по номиналу, основная часть размещения снова приходилась на бумаги с плавающим купоном. Ожидаемым событием сегодня является решение по ставке от ФРС США. Рынок почти не сомневается в том, что ставка уже в четвертый раз подряд будет повышена на 75 б.п. - вероятность этого события, судя по динамике фьючерсов, на 18:15 МСК оценивалась как близкая к 88%. Тем не менее, на рынок может повлиять риторика регулятора относительно его будущих действий на фоне текущих высоких темпов повышения ставки. Если говорить о предстоящих событиях, в четверг решение по ставке примет Банк Англии, а в пятницу в США будут опубликованы данные по рынку труда за октябрь", - говорит Беспалов.

"Рубль до середины сессии умеренно дешевел, после чего вернул часть утраченных позиций, но остается в ощутимом минусе к большинству валют. В целом он продолжает торговаться в двухнедельном диапазоне консолидации, который у доллара находится в границах 60,7-62,2 руб. Для выхода из него и формирования более или менее устойчивой тенденции необходимы весомые драйверы, которых пока не наблюдается даже в перспективе. Около нижней границы данного коридора покупатели иностранной валюты активизировались в надежде на отскок котировок и попытку пробоя верхней границы, в результате которого рубль может перейти к долгожданному устойчивому ослаблению. Китайский юань в паре с рублем (CNY/RUB) дорожает слабее американской валюты. Гонконгский доллара (HKD/RUB) выглядит немного лучше. При этом его курс исторически привязан к доллару США, в результате национальная валюта Гонконга может выступить полноценной заменой американской на фоне риска блокировки операций с валютами недружественных стран. Внешний фон был позитивным, но после старта основной российской сессии ухудшился: рынки акций откатились от дневных вершин, нефтяные цены серьезно просели, растеряв весь рост начала дня. Итоги заседания ФРС (21:00 МСК) и последующая пресс-конференция главы американского центробанка (21:30 МСК) способны определить на длительный срок тенденцию на мировых биржах. Если поступят сигналы о скором замедлении процесса повышения процентных ставок, это может вызвать волну роста рисковых активов, а также существенное снижение доллара к другим валютам", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 ноября на 19 копеек, до 61,6175 руб., и уменьшил курс евро на 4,52 копейки, до 60,9216 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду вырос на 17,86 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,5976 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 19,79 копейки и составил 61,4112 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 856,563 млн, из которых $745,937 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 110,626 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 7,52 копейки, до 60,9175 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 4,64 копейки, до 60,9175 руб. Объем торгов евро составил EUR756,825 млн, из которых EUR180,521 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR576,304 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,93%, 8,01% и 8,18% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 5 б.п. - до 8,43% годовых.