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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Акции Rogers рухнули на 44% на фоне отказа DuPont от покупки компании

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Акции американской Rogers Corp. рухнули на новостях о том, что химическая компания DuPont de Nemours Inc. отказалась от покупки производителя машиностроительных материалов.

DuPont сообщила, что компании "не смогли в надлежащее время получить одобрение от всех необходимых регуляторов" и что она выплатит Rogers $162,5 млн в связи с отказом от покупки.

В сообщении DuPont говорится, что она получила разрешения от всех регуляторов кроме китайской Государственной администрации по регулированию рынка.

В свою очередь, Rogers сообщила, что "взвешивает все варианты", чтобы определить свои дальнейшие действия.

DuPont договорилась о покупке Rogers Corp. за $5,2 млрд в прошлом году. Тогда сообщалось, что Rogers будет объединена с подразделением электроники и промышленных материалов.

Акции Rogers Corp. в ходе торгов в среду падают на 43,6%, котировки акций DuPont растут на 5,6%.

DuPont Rogers
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