ФРС ожидаемо подняла ставку до 3,75-4%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и аналитиков.

Таким образом, Федрезерв поднял ставку на 75 б.п. по итогам четвертого заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с января 2008 года.

"FOMC стремится добиться максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для достижения этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75-4% годовых".

"Мы полагаем, что потребуется дальнейшее повышение ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-му целевому показателю со временем", - говорится в документе.

При этом, Федрезерв намекнул на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем.

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в документе.

"ЦБ также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному в мае плану. Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-му целевому уровню", - говорится в заявлении.

"Недавние индикаторы указывают на умеренное увеличение расходов и производственных показателей. Рост занятости в последние месяцы остается сильным, а безработица низкой, - отмечают в ФРС. - Инфляция остается повышенной, что обусловлено дисбалансом спроса и предложения, вызванным пандемией, ростом цен на продукты питания и энергоносители, а также ценовым давлением в других сферах", - говорится в документе.

"Война России против Украины создает огромные гуманитарные и экономические трудности", - отмечается в документе. Эта ситуация усиливает инфляционное давление и негативно сказывается на глобальной экономической активности, отмечают в ФРС.

"FOMC чрезвычайно внимателен к инфляционным рискам", - подчеркивается в заявлении.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Решение о повышении ставки на 75 б.п. было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC.

Фондовые индексы США прибавляют в цене 0,4-0,9% после публикации итогов заседания ФРС, доллар дешевеет. Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9945 по сравнению с $0,9890 до появления итогов заседания.