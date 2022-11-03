Нефть дешевеет на фоне роста доллара после итогов заседания ФРС

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются на торгах в четверг на фоне подъема доллара в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь повысить ключевую ставку.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в четверг составляет $95,65 за баррель, что на $0,51 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,51 (1,6%), до $96,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,61 (0,68%), до $89,39 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,63 (1,8%), до $90 за баррель.

Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Рост доллара оказывает давление на нефть, при этом некоторые участники рынка также, вероятно, фиксируют прибыль после недавнего подъема котировок, говорит аналитик CMC Markets Тина Тэн.

"Поскольку ФРС подтвердила, что ставки продолжат расти, ухудшение прогноза мировой экономики может продолжить оказывать давление на нефтяные рынки", - отметила эксперт.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн баррелей. Коммерческие резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей, до 106,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 200 тыс. баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.