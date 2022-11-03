Российский Райффайзенбанк в III квартале сократил депозиты почти на 14%

В третьем квартале в связи с конфликтом России и Украины группа зарезервировала 29 млн евро

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года группа российского Райффайзенбанка сократила кредитный портфель по МСФО на 5,1% - до 13 млрд евро, средства клиентов - на 13,8%, до 25,4 млрд евро, следует из презентации материнского Raiffeisen Bank International (RBI).

Кредитный портфель Райффайзенбанка за 9 месяцев 2022 года с учетом валютной переоценки вырос на 11,7% (с 11,6 млрд евро по итогам 2021 года). По итогам II квартала портфель достигал 13,7 млрд евро.

Средства клиентов за январь-сентябрь текущего года выросли в 1,7 раза (с 14,8 млрд евро по итогам 2021 года). Этот показатель на 30 июня 2022 года составлял 29,5 млрд евро.

"Сразу после начала военных действий новый бизнес в России был в значительной степени приостановлен. Эта и другие меры уже привели к значительному снижению кредитования клиентов с начала года (без учета влияния валютной переоценки)", - отмечается в отчете RBI. Группа ожидает, что в дальнейшем кредитный портфель в России останется примерно на текущем уровне.

Группа оценивает прямое влияние санкций против России и Белоруссии как незначительное (нижний диапазон однозначных цифр) по отношению к общему уровню риска и к совокупным обязательствам дочерних банков в этих странах.

"Российский дочерний банк сообщил об улучшении показателей капитала и ликвидности. Накопленные резервы на возможные потери по ссудам по состоянию на 30 сентября обеспечивают прочную основу для текущей сложной ситуации, а также покрывают последствия введения санкций ЕС и США", - отмечает RBI.

Расходы на резервы в России за 9 месяцев 2022 года достигли 299 млн евро против 40 млн евро расходов за аналогичный период 2021 года. В третьем квартале расходы сократились до 32 млн евро с 57 млн евро во II квартале и 209 млн евро в I квартале 2022 года.

Дополнительные факторы риска привели к созданию группой RBI резервов за 9 месяцев 2022 года в размере 776 млн евро (против 449 млн евро годом ранее), из которых на риски, связанные с конфликтом России и Украины, пришлось 382 млн евро. При этом 248 млн евро из них связаны с санкциями против России и Белоруссии, 134 млн евро с ситуацией на Украине.

В третьем квартале 2022 года в связи с конфликтом России и Украины группа зарезервировала 29 млн евро.

RBI за 9 месяцев 2022 года увеличила прибыль после налогообложения в 2,5 раза - до 2,9 млрд евро (в том числе в третьем квартале в 2,4 раза - до 1,2 млрд евро).

Российские "дочки" RBI за январь-сентябрь текущего года заработали 1,4 млрд евро прибыли после налогов (рост в 4,1 раза), в том числе в III квартале - 790 млн евро прибыли (рост почти в 6 раз). Доля прибыли после налогообложения российских "дочек" в прибыли группы за 9 месяцев 2022 года составила 49%, в III квартале - 68%.

RBI отмечает, что на фоне текущей ситуации и ожидающихся изменений группе необходимо пересмотреть свою позицию в России. "Таким образом, оцениваются все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из него", - говорится в отчете.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

Райффайзенбанк по итогам 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".