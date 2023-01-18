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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В правительственную комиссию по иностранным инвестициям не поступало заявок на продажу иностранными участниками крупных российских банков, есть заявки только по небольшим кредитным организациям, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

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"Там есть пара заявок каких-то незначительных банков, которых я даже названия не помню, честно говоря. Каких-то совсем мелких, про которые я даже не знал, что они есть, но крупных никаких нет заявок", - сказал он.

Замминистра финансов участвует в работе подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая рассматривает ходатайства о тех или иных сделках с участием нерезидентов из "недружественных" юрисдикций, запрещенных нынешним регулированием (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов).

Президент Владимир Путин в конце октября утвердил список банков, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению. Всего в списке 45 позиций, в него, в частности, попали "дочки" основных иностранных игроков российского банковского рынка, а также структуры лидеров IT и e-commerce секторов ("Яндекс", VK, Ozon).

Несколько иностранных банков, владеющих "дочками" в России, ранее заявили о пересмотре перспектив своего российского бизнеса. Австрийский Raiffeisen Bank International сообщал, что рассматривает возможность продажи, а также другие варианты действий в отношении Райффайзенбанка. Уйти с российского рынка, реализовав свои дочерние банки, также планируют итальянский UniCredit и итальянская Intesa Sanpaolo.

Летом появилась информация о заключении соглашения британским HSBC на продажу 100% российского "Эйч-эс-би-си банка" Экспобанку. Однако российские регуляторы тогда заявили, что никаких заявок по этому поводу к ним не поступало.

Минфин Алексей Моисеев Антон Силуанов VK Ozon Яндекс Райффайзенбанк
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