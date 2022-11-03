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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 6,6%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года безработица в 19 странах еврозоны понизилась до 6,6% по сравнению с пересмотренными 6,7% в августе, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Ранее сообщалось, что августовская безработица в еврозоне также составляла 6,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения показателя на этом уровне.

Для сравнения, в сентябре 2021 года безработица составляла 7,3%.

Количество безработных в еврозоне в сентябре составило 10,988 млн человек, снизившись за месяц на 66 тысяч человек.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) выросла до 14,6% с 14,4% в августе. Число безработных в этой возрастной категории увеличилось на 25 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,241 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы среди европейских стран был зафиксирован в Испании (12,7%) и Греции (11,8%). Самые низкий показатель безработицы отмечен в Чехии (2,2%), Польше (2,6%) и Германии (3%).

В Европейском союзе безработица в сентябре осталась на уровне 6% (6,7% в сентябре 2021 года). Всего в блоке было зарегистрировано 12,96 млн безработных, что на 52 тысячи ниже августовского уровня.

еврозона Eurostat Евросоюз Германия Испания Греция
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