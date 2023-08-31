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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Безработица в еврозоне в июле осталась на рекордном минимуме в 6,4%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В еврозоне в июле безработица не изменилась к июню и составила 6,4%, сообщило статистическое управление Евросоюза Eurostat. Показатель четвертый месяц остается на минимальной отметке за время ведения подсчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не прогнозировали изменения.

В июле 2022 года безработица находилась на отметке 6,7%.

Количество безработных в июле увеличилось на 73 тысячи относительно июня и составило 10,944 млн. По сравнению с июлем 2022 года их число сократилось на 264 тысячи.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в июле осталась на уровне предыдущего месяца - 13,8%, что также является историческим минимумом.

Самый высокий уровень безработицы среди государств еврозоны был зафиксирован в Испании - 11,6% и Греции - 10,8%. В Италии она составила 7,6%, во Франции - 7,4%. На Мальте отмечен самый низкий показатель - 2,5%.

Eurostat Евросоюз Еврозона
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