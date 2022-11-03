Агрохолдинг "Степь" создал собственную МТС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") создал собственную машинно-тракторную станцию (МТС) с ремонтной базой, это позволило сократить привлечение сторонней сельхозтехники и снизить затраты на агротехнологические услуги.

Собственная МТС не только обеспечивает внутренние потребности хозяйств агрохолдинга, но и позволяет оказывать агротехнологические услуги сторонним сельхозпроизводителям, говорится в пресс-релизе холдинга. К примеру, сельхозтехника МТС была направлена в Башкирию, Пензенскую, Орловскую и Курскую области для проведения уборочной кампании.

Комбайны станции оборудованы системами автопилотирования, это позволило оптимизировать скорость уборки и расход ГСМ, а также минимизировать потери урожая.

"Учитывая дефицит сельскохозяйственной техники и уход с рынка импортных производителей, наличие собственной МТС обеспечивает бесперебойное и эффективное выполнение всех агротехнологических операций в агрохолдинге, при этом высвобождающаяся техника используется для оказания услуг сторонним предприятиям. Эта практика, по нашему мнению, в ближайшем будущем будет использоваться во всех крупных агрохолдингах", - заявил через пресс-службу гендиректор "Степи" Андрей Недужко.

Агрохолдинг "Степь" занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельскохозяйственной продукции, сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы холдинга расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Земельный банк агрохолдинга составляет 578 тыс. га. "Степь" входит в топ-6 землевладельцев страны. Выручка в первом полугодии 2022 года увеличилась в 2,5 раза, до 29,4 млрд рублей, OIBDA - на 74,8%, до 5,6 млрд рублей.