Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

По регионам быстрее всех "однушки" продаются в Ростовской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Однокомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости России продаются меньше чем за два месяца, подсчитали аналитики сервиса "Домклик" от Сбербанка.

"Аналитики "Домклик" изучили ипотечные сделки Сбера и рассчитали, сколько времени сегодня нужно, чтобы продать квартиру на вторичном рынке. (...) Быстрее всего продаются однокомнатные (55 дней) и двухкомнатные квартиры (63 дня)", - говорится в исследовании.

Продажа трехкомнатной квартиры в среднем занимает 76 дней. Срок продажи рассчитывается от даты публикации до даты совершения сделки.

Эксперты уточнили, что по регионам быстрее всех "однушки" продаются в Ростовской области (41 день), Краснодарском крае (45 дней) и Волгоградской области (47 дней). Внизу рейтинга оказались Республика Татарстан, Новосибирская и Нижегородская области. Там вторичные однокомнатные квартиры продаются за 65 и 63 дня.

"Двушки" быстрее всего покупают в Ростовской (47 дней) и Омской (51 день) областях, а также в Красноярском крае - 52 дня. "Медленными" регионами по продаже двухкомнатных квартир стали Петербург (69 дней), Татарстан (70 дней) и Свердловская область (71 день).

По данным аналитиков, трехкомнатные квартиры быстрее продаются в Ростовской области (61 день), Краснодарском крае (62 дня) и Челябинской области (67 дней). Медленнее "трешки" продаются в Петербурге (82 дня), Свердловской (88 дней) и Волгоградской (93 дня) областях.

Эксперты отметили, что квартиры, которые выставили в конце февраля и начале марта, скупались быстрее. Это связано с желанием людей вложить деньги в недвижимость. В июне зафиксировали минимум, который связывают с появлением новых предложений на вторичном рынке.

Аналитики подчеркнули, что во второй половине лета и осенью время продажи квартир увеличивался.

"Сегодняшнее плавное увеличение срока реализации вторичного жилья говорит, скорее, не о падении спроса, а о нормализации притока новых предложений в сравнении с весенне-летним периодом", - рассказала руководитель аналитического центра дивизиона "Домклик" Мария Ромчанова.