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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Самые дорогие однокомнатные квартиры в новостройках Москвы предлагают в Якиманке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Самым дорогим районом по цене "однушек" на первичном рынке Москвы стала Якиманка, говорится в исследовании сервиса "Домклик" от Сбера. Там такие квартиры предлагают за 82 млн рублей .

Также в топ-три попали районы Тверской (68 млн рублей) и Таганский (38 млн рублей).

В список районов с дешевыми "однушками" включены Новофедоровское поселение со средней ценой на квартиры площадью 35 кв. м 5,1 млн рублей; Крюково - 6,8 млн рублей и Десёновское поселение - 7 млн рублей.

Хамовники возглавили рейтинг регионов, где цены снизились за два месяца сильнее всего. Так, там показатель снизился на 38%. Далее следует Царицыно (-23%), Останкинский (-23%) и Пресненский районы (-20%), подсчитали аналитики.

На рынке вторичного жилья за последние два месяца в списке бюджетных районов значительных изменений не произошло: наиболее доступные варианты по-прежнему располагаются в новой Москве. Так, лидирует по самым дешевым "однушкам" Клёновское поселение (3,4 млн рублей). Далее следует Роговское поселение (4,1 млн рублей) и Новофедоровское поселение (5,2 млн рублей).

"На московском рынке вторичной недвижимости тренд на снижение цен укрепляется и достаточно ярко он проявляется в отдаленных от центра районах. Так, наибольшее снижение стоимости квадратного метра с начала октября мы зафиксировали в поселениях Новой Москвы: Кленовское (-16%), Вороновское (-10%), Роговское (-8%) и Внуково (-7%)", - прокомментировала руководитель аналитического центра дивизиона "Домклик" Сбербанка Мария Ромчанова.

Москва Якиманка Сбербанк Домклик Мария Ромчанова Таганка Хамовники
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