Разработчик софта EPAM нарастил квартальную выручку на 24,1%

Решение уйти с российского рынка негативно повлияло на рост выручки на 4,7%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале выручка EPAM Systems Inc. увеличилась на 24,1% - до $1,23 млрд, сообщила компания.

В сообщении уточняется, что приобретения активов за последние 12 месяцев обеспечили рост квартальной выручки на 4,2%. Решение уйти с российского рынка негативно повлияло на рост выручки на 4,7%.

Операционная прибыль составила $180,2 млн, сократившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Чистая прибыль составила $156 млн, увеличившись на 34,9%.

Остаток денежных средств и их эквивалентов составил $1,49 млрд по состоянию на 30 сентября 2022 года, что на 2,8% больше, чем на начало года.

EPAM ожидает, что в IV квартале его выручка будет в пределах $1,22-1,23 млрд, рост может составить не менее 11% год к году с учетом неблагоприятного влияния пересчета иностранной валюты примерно в 4%. Компания ожидает, что приобретения принесут примерно 1% от заявленной выручки. Уход с российского рынка может повлечь негативное влияние на выручку примерно на 5%.

Также EPAM ожидает, что доходы от операционной деятельности будут в диапазоне 12-13% от выручки.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году. Компания разрабатывает программное обеспечение под заказ для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.