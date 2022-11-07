Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Разработчик софта EPAM договорился о продаже почти всех своих активов в РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. подписал соглашения о продаже практически всех своих активов в РФ третьей стороне, говорится в отчете компании.

С кем достигнуты договоренности о продаже, не уточняется. В отчете сообщается, что сроки завершения продажи зависят от ряда условий, в том числе - одобрения регулирующих органов. Само соглашение было подписано еще 7 сентября.

ЭкономикаРазработчик ПО EPAM Systems допустил продажу или ликвидацию активов в РФЧитать подробнее

EPAM в начале апреля сообщила о намерении прекратить деятельность в России на фоне военной операции на Украине, планировала завершить этот процесс в течение трех месяцев.

Как говорится в отчете, в связи с продолжающимся поэтапным прекращением бизнеса в РФ компания понесла расходы на увольнение сотрудников в III квартале в размере $0,7 млн, за 9 месяцев - $16,9 млн.

По итогам 9 месяцев 2022 года расходы компании на релокацию сотрудников из России, Украины и Белоруссии составили $37,5 млн (в III квартале - $4,4 млн.).

Также за 9 месяцев было направлено $38,5 млн на поддержку сотрудников из Украины и их семей. Всего на эти цели выделяется $100 млн, как было объявлено в марте.

По итогам 9 месяцев компания зафиксировала убыток от обесценения активов на Украине в размере $1,3 млн.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.

EPAM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

СД "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

На внедрение российского ПО на предприятиях выделят 28 млрд рублей из бюджета

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,9%

WSJ сообщила о планах Meta уволить тысячи сотрудников

Twitter отложил введение платы за подтвержденную учетную запись

Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });