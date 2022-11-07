Разработчик софта EPAM договорился о продаже почти всех своих активов в РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. подписал соглашения о продаже практически всех своих активов в РФ третьей стороне, говорится в отчете компании.

С кем достигнуты договоренности о продаже, не уточняется. В отчете сообщается, что сроки завершения продажи зависят от ряда условий, в том числе - одобрения регулирующих органов. Само соглашение было подписано еще 7 сентября.

EPAM в начале апреля сообщила о намерении прекратить деятельность в России на фоне военной операции на Украине, планировала завершить этот процесс в течение трех месяцев.

Как говорится в отчете, в связи с продолжающимся поэтапным прекращением бизнеса в РФ компания понесла расходы на увольнение сотрудников в III квартале в размере $0,7 млн, за 9 месяцев - $16,9 млн.

По итогам 9 месяцев 2022 года расходы компании на релокацию сотрудников из России, Украины и Белоруссии составили $37,5 млн (в III квартале - $4,4 млн.).

Также за 9 месяцев было направлено $38,5 млн на поддержку сотрудников из Украины и их семей. Всего на эти цели выделяется $100 млн, как было объявлено в марте.

По итогам 9 месяцев компания зафиксировала убыток от обесценения активов на Украине в размере $1,3 млн.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.