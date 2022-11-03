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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Производительность труда в США в III квартале выросла хуже прогноза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года производительность труда в США увеличилась на 0,3%, сообщило Минтруда страны. До этого показатель снижался два квартала подряд.

Тем временем стоимость рабочей силы в июле-сентябре выросла на 3,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,6% и второго - на 4,1%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали подъема на 0,4% и 4% соответственно.

По пересмотренным данным, во втором квартале стоимость рабочей силы повысилась на 8,9%, а не на 10,2%, как было объявлено ранее. Показатель производительности труда не пересматривался - он снизился на 4,1%.

Производство товаров и услуг в третьем квартале выросло на 2,8%, тогда как количество отработанных часов увеличилось на 2,4%.

Размер почасовой оплаты труда американцев в июле-сентябре увеличился на 3,8% к предыдущему кварталу. Это обусловлено тем, что компании повышают заработную плату и другие денежные выплаты сотрудникам для привлечения и удержания их на рабочих местах на фоне нехватки квалифицированной рабочей силы, отмечают аналитики.

Стоимость рабочей силы в США за последние четыре квартала взлетела на 6,1%, производительность труда снизилась на 1,4%.

США Минтруда
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