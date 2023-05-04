Производительность труда в США в I квартале упала на 2,7%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года производительность труда в США упала на 2,7%, свидетельствуют предварительные данные Министерства труда страны. Стоимость рабочей силы выросла на 6,3%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1,8% и повышение второго на 5,5%, отмечает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в четвертом квартале стоимость рабочей силы повысилась на 1,6%, а не на 1,7%, как было объявлено ранее. Темпы подъема производительности труда были пересмотрены до 3,3% с 3,2%.

Производство товаров и услуг в январе-марте увеличилось на 0,2%, тогда как количество отработанных часов выросло на 3%.

Размер почасовой оплаты труда американцев стал больше на 3,4% к предыдущему кварталу и на 5,8% относительно января-марта 2022 года. Это обусловлено тем, что компании повышают заработную плату и другие денежные выплаты сотрудникам для привлечения и удержания их на рабочих местах на фоне нехватки квалифицированной рабочей силы, отмечают аналитики.

Экономисты внимательно отслеживают данные о стоимости рабочей силы в США, поскольку рост зарплат является ключевым фактором усиления инфляции. Быстрое повышение стоимости рабочей силы не согласуется с понятием о ценовой стабильности, и это может вынудить Федеральную резервную систему к дальнейшему ужесточению политики, отмечает Market Watch.