ConocoPhillips в III кв. увеличила чистую прибыль почти в 2 раза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская нефтяная компания ConocoPhillipsнарастила чистую прибыль сильнее ожиданий аналитиков, в 1,9 раза, а также повысила размер дивидендов на 11% и увеличила объем программы обратного выкупа акций на $20 млрд.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $4,53 млрд, или $3,55 в расчете на акцию, по сравнению с $2,38 млрд, или $1,78 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $3,60 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $3,41 на акцию.

Conoco не раскрыла квартальный показатель выручки.

Объем добычи в минувшем квартале повысился на 13,6% - до 1,754 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Аналитики оценивали показатель на уровне 1,734 млн б.н.э./с.

Средняя цена реализации углеводородов в июле-сентябре подскочила на 46% и составила $93,07 за б.н.э.

В четвертом квартале нефтепроизводитель планирует добычу в диапазоне 1,740-1,800 млн б.н.э./с. Консенсус-прогноз предполагает 1,779 млн б.н.э./с.

Компания анонсировала квартальные дивиденды в размере 51 цент на акцию, которые выплатят 1 декабря. Реестр акционеров закроется 15 ноября.

С начала 2022 года капитализация ConocoPhillips выросла на 75,3% (до $162,7 млрд).