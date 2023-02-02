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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ConocoPhillips увеличила квартальную чистую прибыль на 23% за счет роста цен и добычи

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская нефтяная компания ConocoPhillips увеличила чистую прибыль на 23% благодаря повышению цен и объемов производства.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $3,2 млрд, или $2,61 в расчете на акцию, по сравнению с $2,6 млрд, или $1,98 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,71 на акцию с $2,27.

Выручку Conoco не раскрывает.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $2,72 на акцию.

Объем добычи в минувшем квартале поднялся на 9,3% - до 1,758 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Эксперты прогнозировали 1,764 млн б.н.э./с.

Средняя цена реализации углеводородов выросла на 8,4% и составила $71,05 за б.н.э.

По итогам 2022 года производство увеличилось на 10,9% - до 1,738 млн б.н.э./с, средняя цена - на 46%, до $79,82 за б.н.э.

Conoco прогнозирует капзатраты в 2023 году в диапазоне $10,7-11,3 млрд, добычу в районе 1,76-1,8 млн б.н.э./с.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов 51 цент на акцию. Выплаты пройдут 1 марта. Реестр акционеров закроется 14 февраля.

За последние три месяца капитализация Conoco снизилась на 12% (до $151,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 9,6%.

ConocoPhillips США
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