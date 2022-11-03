Золото резко подешевело после подъема ставки Федрезервом

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото и другие драгоценные металлы падают в четверг из-за решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:58 по московскому времени опускаются на 1,7% - до $1621,70 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре подешевело на 2,5% и стоит $19,10 за унцию.

Цены на палладий рухнули на 4%, до $1776,5 за унцию, на платину - на 3,3%, до $919,6 за унцию.

ФРС накануне ожидаемо повысила ставку до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что регулятор может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он добавил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, а её предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

"Золото и серебро резко развернулись вниз после того, как Пауэлл нанес удар по настроениям рынка", - написал глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен.