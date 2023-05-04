Производитель тренажеров Peloton сократил квартальный чистый убыток

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive сократил чистый убыток более чем вдвое в третьем квартале 2023 финансового года, а его выручка превзошла ожидания рынка.

Как говорится в письме гендиректора Барри Маккарти акционерам, чистый убыток Peloton в январе-марте составил $276 млн по сравнению с убытком в $757 млн за аналогичный период годом ранее. Убыток в расчете на акцию составил 79 центов, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали его на уровне 48 центов.

Аналитики полагают, что компания продолжит сокращать чистый убыток, и в текущем квартале он упадет до $167 млн.

Отрицательная EBITDA Peloton в минувшем финквартале уменьшилась до $18,7 млн со $194 млн годом ранее, оказавшись лучше консенсус-прогноза рынка (минус $45 млн).

Квартальная выручка упала до $748,9 млн, но превысила прогноз аналитиков на уровне $711 млн.

В четвертом финквартале руководство компании рассчитывает получить выручку в размере $630-650 млн и зафиксировать отрицательную скорректированную EBITDA на уровне $10-25 млн. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали положительную EBITDA на уровне $1 млн при выручке $615 млн.

Акции Peloton на премаркете в четверг дешевеют на 12,8%. Капитализация фирмы увеличилась на 11,2% с начала этого года и составляет около $3 млрд.