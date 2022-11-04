Путин разрешил в связи с недружественными действиями иностранных компаний сделки с "Восток Ойл"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных компаний разрешил совершение сделок с долями в "Восток Ойле", следует из соответствующего распоряжения.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

"Дочке" НК - ООО "РН-Трейд" - принадлежит 85% "Восток ойла", консорциуму компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) - 5%, они числятся на "Амур Инвестментс", 10% принадлежало Trafigura, которая в середине июля продала свою долю независимой торговой компании, зарегистрированной в Гонконге, Nord Axis Limited.