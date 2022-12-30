Консорциум во главе с Vitol закрыл сделку по продаже доли в "Восток Ойле"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Трейдерская компания Vitol вышла из ООО "Восток Ойл", которое реализует один из крупнейших проектов "Роснефти" на севере Красноярского края России.

"Консорциум под руководством Vitol (совместное предприятие с Mercantile & Maritime Group), которому принадлежала доля (в ООО "Восток Ойл" - ИФ), завершил продажу своего пакета компании Fossil Trading, FZCO, сумма не раскрывается", - говорится в сообщении трейдера.

Сделка, которая была согласована в июле 2022 года с учетом предварительных условий, была закрыта после урегулирования всех юридических формальностей.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год. Уже в 2024 году планируется отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

"Дочке" НК - ООО "РН-Трейд" - принадлежит 85% "Восток Ойла". Консорциум Vitol и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) закрыл сделку о покупке 5-процентной доли уставного капитала "Восток Ойл" за 3,5 млрд евро в октябре 2021 года. Этот пакет числился на "Амур Инвестментс". Еще 10% владела Trafigura, которая в середине июля продала свою долю независимой торговой компании, зарегистрированной в Гонконге, Nord Axis Limited.

Президент Владимир Путин в начале ноября своим распоряжением разрешил совершение сделок с долями в "Восток Ойле" (по умолчанию подобные сделки сейчас запрещены, для их реализации нужны спецразрешения).