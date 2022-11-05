Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сразу пять крупных газовых рынка Европы - Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша - перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Сезонное понижение температуры (хоть и с двухнедельным опозданием) официально открывает начало зимнего сезона в Европе.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на субботу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в пятницу был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров - это более чем в два раза больше, чем в середине недели ($225).

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за пять дней текущей недели составляет 21% по сравнению с 18% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

ЗАПАСЫ ГАЗА В ЕВРОПЕ

Европа завершает сезон закачки газа в ПХГ и начинает расход сформированных к зиме запасов газа. За последние отчетные сутки (3 ноября) к нетто-отбору газа перешли все крупнейшие газовые рынки ЕС - Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша.

В целом по ЕС за 3 ноября прирост запасов составил лишь 0,03 процентных пункта, в отбор достиг уже 78% от параллельно продолжающейся закачки, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. С учетом дальнейшего понижения температуры в пятницу, есть все шансы увидеть переход к нетто-отбору газа в целом по ЕС.

Уровень запасов сейчас составляет 95,04% - это более 102 млрд куб. м активного газа. При этом в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. 3 ноября коэффициент использования их мощностей достиг 66% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

США за последнюю отчетную неделю резко увеличили темп закачки газа в хранилища. За неделю, завершившуюся 28 октября было аккумулировано 3 млрд куб. м газа, что в два раза выше, чем за предыдущую неделю и в целом снова соответствует средним темпам закачки этой осени.

Тем не менее, текущий уровень запасов составляет менее 73%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Сейчас объёмы газа в ПХГ США на 11% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) сократилось до 4%.