Крупнейшие страны Европы расходуют газ из хранилищ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша и Бельгия в рабочие дни на прошлой неделе (3 и 4 ноября) переходили к отбору газа из подземных хранилищ, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Тем не менее, в целом по ЕС закачка пока еще незначительно превышает растущий отбор.

Начало сезона отбора в этом году будет самым поздним за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (запасы начали уменьшаться 4 ноября).

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке. Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров - это более чем в два раза больше, чем в середине недели ($225).

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за пять дней текущей недели составляет 21% по сравнению с 18% в среднем за неделю с 24 по 30 октября, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа вот-вот завершит сезон закачки газа в ПХГ и начнет чистый отбор сформированных к зиме запасов газа.

Уровень запасов сейчас составляет 95,17% - это более 102 млрд куб. м активного газа. Прирост за последние отчетные сутки составил 0,11 процентных пункта.

При этом в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 66% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

США за последнюю отчетную неделю резко увеличили темп закачки газа в хранилища. За неделю, завершившуюся 28 октября, было аккумулировано 3 млрд куб. м газа, что в два раза выше, чем за предыдущую неделю и в целом снова соответствует средним темпам закачки этой осени.

Тем не менее, текущий уровень запасов составляет менее 73%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Сейчас объёмы газа в ПХГ США на 11% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) сократилось до 4%.