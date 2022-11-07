Товарооборот российско-китайской торговли за 10 месяцев вырос на 33%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - По данным китайской таможенной статистики, товарооборот между Китаем и Россией за январь-октябрь 2020 года достиг $153,93 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 33%.

Как сообщило в понедельник китайское Главное таможенное управление, импорт из России в Китай вырос на 49,9% до $94,34 млрд, экспорт составил $59,59 млрд, что на 12,8% превысило показатели того же периода прошлого года.

В октябре торговля составила $17,63 млрд: китайский импорт - $10,23 млрд, экспорт - $7,4 млрд.

По итогам 2021 года российско-китайская торговля выросла на 35,8%, достигнув рекордных годовых показателей в $146,8 млрд.