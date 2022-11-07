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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полное снятие всех коронавирусных ограничений в Китае может привести к скачку фондовых индексов на 20%, полагают аналитики американского банка Goldman Sachs.

Аналитики банка прогнозируют, что ослабление ограничений начнется во втором квартале 2023 года, указывая на такие позитивные новости, как рост объема пассажирских авиаперевозок и активное внедрение ингаляционной вакцины от COVID-19, разработанной CanSino Biologics Inc.

Снятие ограничений станет "одним из самых очевидных, долгожданных и мощных катализаторов роста рынка", отмечают эксперты Goldman.

Рынок может начать отыгрывать новости о смягчении политики в отношении коронавируса примерно за месяц до реальных изменений, а позитивный импульс может продлиться от двух до трех месяцев, считают аналитики. Самый активный рост ожидается у акций китайских циклических компаний и фирм потребсектора.

На прошлой неделе индекс китайских предприятий, акции которых торгуются в Гонконге - Hang Seng China Enterprises Index - подскочил на 9%, продемонстрировав лучший недельный рост за семь лет. В понедельник индикатор повышается на 3%.

Китай
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