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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Apple ждет сокращения поставок iPhone из-за ковид-ограничений на заводе Foxconn

По этой же причине Foxconn ухудшила прогноз по своим показателям в октябре-декабре

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тайваньская Foxconn Technology Group ухудшила собственный прогноз на четвертый квартал из-за недельного локдауна на заводе в Чжэнчжоу. Apple, поставщиком которой является компания, уже подтвердила, что ожидает снижения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

"Мы ожидаем, что поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, окажутся меньше, чем прогнозировалось ранее, а клиентам придется дольше ждать, чтобы получить новые продукты", - предупредила Apple.

О введении семидневного карантина в районе Чжэнчжоу, в котором расположен завод Foxconn, стало известно 2 ноября.

Foxconn заявила, что сотрудничает с властями Китая в борьбе с коронавирусом. Сейчас ее завод в Чжэнчжоу работает, но не на полную мощность.

Выручка Foxconn в октябре достигла 776,58 млрд новых тайваньских долларов ($24,26 млрд), что на 41% больше, чем в октябре 2021 года, но на 5,6% меньше показателя сентября.

Хроника 09 января 2020 года – 07 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Apple Чжэнчжоу Китай США Foxconn Тайвань Вьетнам
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