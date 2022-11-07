СД "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес.

Процедура предполагает реорганизацию ПАО "Детский мир", частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

"Детский мир" обратится в правкомиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с просьбой предоставить разрешение на выплаты в рублях за проданные акции инвесторам-нерезидентам из недружественных государств на указанные ими счета, минуя счета типа "С".

Ритейлер также отметил, что не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года - с учетом высокого уровня рыночной волатильности, а также необходимости сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для поддержания рыночной позиции.

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