Котировки "Детского мира" обновили минимум с 24 февраля

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Детского мира" утром во вторник продолжают дешеветь. Падение котировок началось 7 ноября на новостях о планах не выплачивать дивиденды за 9 месяцев и рассмотреть вопрос о трансформации компании в частный бизнес.

На "Московской бирже" акции "Детского мира" к 10:14 дешевели на 7,17%, до 56,72 рубля, до этого падение достигало 9,5% (55,3 рубля за бумагу). 7 ноября котировки обвалились на 15,1%.

Совет директоров "Детского мира" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Ритейлер также отметил, что не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года - с учетом высокого уровня рыночной волатильности, а также необходимости сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для поддержания рыночной позиции.