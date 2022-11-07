Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

В годовом измерении чистая прибыль компании выросла на 48%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В июле-сентябре 2022 года бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) получила $8,8 млрд чистой прибыли, что на 20% меньше, чем в апреле-июне.

"Этот результат в основном объясняется снижением цены на нефть марки Brent, а также приростом во втором квартале капитала в размере $2,9 млрд, связанным с соглашениями о совместном участии в Sepia и Atapu. Эти факторы были частично компенсированы улучшением финансового результата ($1,7 млрд), отражающим ослабление курса реала по отношению к доллару США в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом", - говорится в отчете компании.

В годовом измерении чистая прибыль Petrobras выросла на 48%. Компания назвала показатель третьего квартала 2022 года четвертой по величине квартальной чистой прибылью в истории компании.

Скорректированная EBITDA снизилась до $17,41 млрд с $19,94 млрд во втором квартале, выручка - до $32,4 млрд с $34,7 млрд. По отношению к аналогичному периоду прошлого года оба показателя выросли: скорректированная EBITDA - в 1,5 раза, выручка - на 39%.

Отмечается, что в отчетном периоде капитальные затраты компании составили $2,13 млрд, что на 31% ниже, чем во втором квартале 2022 года, но на 14,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале бразильская компания добывала 2,64 млн б.н.э. в сутки, что сопоставимо с показателем предшествующего квартала. Отмечается, что 73% добытой Petrobras нефти в 3 квартале пришлось на подсолевые пласты (1,94 млн баррелей нефтяного эквивалента).Коэффициент загрузки НПЗ компании в третьем квартале составил 88%.