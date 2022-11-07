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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

На московских заправках дизельное топливо снова подорожало за неделю

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - На неделе с 31 октября по 6 ноября на АЗС Москвы дизельное топливо продолжило дорожать, показали данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На семи сетях АЗС, работающих в Москве (с учетом исключения из статистики данных ТК "ЕКА"), солярка подорожала на 6 копеек, до 54,97 рубля за литр. В частности, цена на ДТ выросла на заправках Teboil (на 47 корпреек, до 54,74 рубля/л) и "Транс-АЗС" (на 97 копеек, до 53,08 рубля/л).

В связи с исключением из статистики данных ТК "ЕКА", ассоциация пересмотрела средние цены на другие виды топлива. Так стоимость Аи-92 выросла на 7 копеек, до 47,92 рубля/л, Аи-95 - на 15 копеек, до 53,23 рубля/л, Аи-100 - на 14 копеек, до 62,8 рубля/л.

При этом стоимость 92-го и 95-го бензина на прошедшей неделе подешевела на заправках "Транс-АЗС": на 19 копеек и 7 копеек, до 47,51 рубля/л и 52,03 рубля/л соответственно.

МТА Москва Teboil Транс-АЗС ТК ЕКА
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