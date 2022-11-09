Глава ФАС призвал ограничить экспорт солярки, за которую получен демпфер

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Необходимы внешнеэкономические механизмы ограничения экспорта дизельного топлива, за которое получен демпфер, сказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Он отметил, что на данный момент нет согласованного решения этой проблемы, ведомства над ней работают.

"Мы этот вопрос поднимали. И касается он в основном дизеля. По бензину ситуация позитивная - снижение оптовой цены на 30% с начала года. По дизтопливу некоторое время был рост (цены на бирже - ИФ), сейчас цена немного снизилась. Но необходимо, на наш взгляд, ввести механизмы, которые ограничат возможность вывоза (на экспорт нефтепродуктов - ИФ) в случае, если демпфер получен".

Отвечая на вопрос, какие это могут быть механизмы, Шаскольский отметил, что внешнеэкономические: "Это не антимонопольные механизмы. Внешнеэкономические. Поэтому Минфин и коллеги из Минэнерго над этим работают".

ФАС уже представляла свои предложения на этот счет, добавил он.

Ранее ФАС предлагала проработать механизм, при котором экспорт нефтепродуктов будет осуществляться без учета демпферной составляющей. Кроме того, ФАС считает необходимым в целях сдерживания роста цен на дизельное топливо в зимний период снизить в демпфере до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в НК РФ значения. Также ведомство предлагает изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизельное топливо на два показателя - летний период и зимний период.

Как сообщалось, на топливном рынке возникает ситуация, когда компании экспортируют нефтепродукты, по которым выплачен демпфер и которые предназначаются для внутреннего рынка. Минфин считает эту ситуацию неприемлемой.

"Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо. Мы будем эту проблему в ближайшее время решать. Сейчас обсуждаются разные варианты, ограничение (экспорта - ИФ) не обсуждается, но проблема есть и это неприемлемо", - заявлял в октябре замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.